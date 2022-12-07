Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

Регион 07.12.2022 10:02

Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе

Иранский патрульный катер попытался ослепить своими прожекторами корабли ВМС США в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Иранское судно прошло в пределах 150 ярдов (137 метров - ИФ) от американских кораблей - опасно близко, особенно ночью, и попыталось ослепить капитанский мостик своим прожектором", - говорится в заявлении.

Отмечается, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции действовал "небезопасным и непрофессиональным образом" и нарушил международные стандарты безопасного поведения на море.

По данным CENTCOM, американский экспедиционный корабль Lewis B. Puller и ракетный эсминец USS The Sullivans в ответ использовали звуковые предупреждения и нелетальные лазеры.

Инцидент произошел 5 декабря, уточнили американские военные.

"Это опасное действие в международных водах свидетельствует о дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", - заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az