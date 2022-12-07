Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе

Иранский патрульный катер попытался ослепить своими прожекторами корабли ВМС США в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Иранское судно прошло в пределах 150 ярдов (137 метров - ИФ) от американских кораблей - опасно близко, особенно ночью, и попыталось ослепить капитанский мостик своим прожектором", - говорится в заявлении.
Отмечается, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции действовал "небезопасным и непрофессиональным образом" и нарушил международные стандарты безопасного поведения на море.
По данным CENTCOM, американский экспедиционный корабль Lewis B. Puller и ракетный эсминец USS The Sullivans в ответ использовали звуковые предупреждения и нелетальные лазеры.
Инцидент произошел 5 декабря, уточнили американские военные.
"Это опасное действие в международных водах свидетельствует о дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", - заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.
Баку и Джакарта провели 3-й раунд межмидовских консультаций
Таможенные органы Азербайджана и Бахрейна подписали меморандум намерений
Беларусь получила приглашение на саммит Движения неприсоединения в Баку в 2023г - посол в Азербайджане
Азербайджан предложил Дагестану определить якорные проекты для реализации
Азербайджан и Дагестан составят «дорожную карту» сотрудничества на 2023г
Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию
В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Huawei открыла ИТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти
Kapital Bank подвел итоги 2022 года
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают