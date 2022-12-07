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Дальнее зарубежье 07.12.2022 09:17

Профильные комитеты Конгресса США согласовали военный бюджет страны на 2023 год

Профильные комитеты американских Палаты представителей и Сената объявили, что им удалось договорится по проекту оборонного бюджета США на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.

"Мы рады объявить, что пришли к двухпартийному, двухпалатному соглашению по Закону о финансировании национальной обороны в этом году", - говорится в распространенном заявлении.

В нем комитеты призвали "Конгресс быстро принять проект закона, а президента - подписать его, когда он попадет к нему на стол".

В пояснениях к документу указывается, что США выделят $6 млрд на так называемую европейскую инициативу сдерживания. В тексте отмечается, что это на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд, и объясняется тем, что "основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы".

Проектом документа предлагается введение санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере продлевается еще на пять лет.

В проекте бюджета также говорится, что предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", на что в 2023 году будет выделено дополнительно $800 млн.

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