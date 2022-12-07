Цены на нефть слабо растут после падения накануне

Цены на нефть слабо поднимаются в среду после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $79,56 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,33 (4%), до $79,35 за баррель, что является самым низким значением с 3 января.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $74,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $2,68 (3,5%), до $74,25 за баррель, минимума с 23 декабря 2021 года.
За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.
"Страх рецессии охватил рынок в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики мировыми центробанками", - отмечает управляющий директор брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер, слова которого приводит агентство Bloomberg.
"Мы также видим отток ликвидности с рынка, поскольку трейдеры закрывают часть позиций в конце крайне волатильного года", - говорит эксперт.
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