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Дальнее зарубежье 07.12.2022 12:18

В ФРГ прошли рейды в связи с подозрением о подготовке госпереворота, задержаны 25 человек

В ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых экстремистов движения "Рейхсбюргеры", в ходе которых задержали 25 человек, членов этого движения подозревают в подготовке госпереворота, сообщает Associated Press.

По данным агентства, задержание были произведены в рамках серии рейдов в 11 из 16 федеральных земель Германии. В операции приняли участие около 3 тыс. сотрудников полиции.

Указывается, что 22 гражданина ФРГ задержаны по подозрению в "членстве в террористической организации", еще троих задержанных, в том числе гражданина РФ, подозревают в поддержке этой организации.

Агентство отмечает, что некоторые члены движения "Рейхсбюргеры" оспаривают легитимность существования ФРГ и призывают к госперевороту.

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Тэги: ФРГ, ЭКСТРЕМИСТЫ, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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