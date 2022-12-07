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Транспорт и связь 07.12.2022 12:41

Доходы Азербайджана за 9 мес. от перевозки транзитных грузов по TRACECA увеличились в 1,5 раза

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в январе-сентябре 2022 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года на 33,2% - до 539 млн 624,7 тыс. манатов ($317,4 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 230 млн 63,5 тыс. манатов ($135,5 млн -ИФ), рост на 54%.

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-сентябрь 2022 года составили 31 млн 610,5 тыс. манат ($18,6 млн - ИФ), рост на 41%.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2022 года объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 37 млн 829,6 тыс. тонн (рост на 24,4%). Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 10 млн 352,5 тыс. тонн (рост на 55,6%). В отчетный период объем перевозки пассажиров по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 78 млн 647,1 тыс. человек (рост на 53%).

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в январе-сентябре 2022 года перевезено 346,1 тыс. тонн грузов (спад на 7,8%), в том числе транзитных грузов – 299,6 тыс. тонн грузов (спад на 13%).

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

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Тэги: TRACECA, ДОХОДЫ, ДИНАМИКА


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