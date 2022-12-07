Азербайджанские пограничники пресекли очередную контрабанду наркотиков из Ирана - более 42 кг

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) на территории Астаринского района (юг страны - ИФ) задержали гражданина Азербайджана с более 42 кг наркотических веществ.
В результате погранично-розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГПС 4 декабря около 22:00 в районе села Пенсар Астаринского района задержан автомобиль марки «Ford tranzit» с государственным регистрационным номером 07-BF-653.
Водителем автомобиля был идентифицирован как Гулоглан Мамедов, 1978 г.р., житель села Пенсар Астаринского района.
При осмотре автомобиля обнаружено и изъято 3 пакета общей массой 42,075 кг наркотических веществ (19,07 кг героина, 11,62 кг гашиша, 4,525 кг марихуаны, 4,04 кг опиума, 2,82 кг метамфетамина и 4,19 тыс. штук психотропных таблеток «метадон-40»).
По данному факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Х.Насирзаде
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