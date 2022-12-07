Два поезда столкнулись близ Барселоны, 70 человек пострадали

Два поезда столкнулись в районе города Монкада-и-Решак, расположенном недалеко от Барселоны, сообщают европейские СМИ. По данным экстренных служб Каталонии, 70 человек пострадали. Пока информации о причинах аварии не приводится. Полиция начала расследование. К настоящему моменту все пассажиры эвакуированы из составов. Движение поездов по трем железнодорожным линиям осуществляется с задержками.

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