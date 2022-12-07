Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 07.12.2022 13:40

Путин обсудил с президентом ОАЭ ОПЕК+ и ценовой потолок на российскую нефть

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Внимание уделено также продвижению торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, с удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений".

"В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", - сообщили в пресс-службе.

В дополнение к ранее направленной телеграмме Путин еще раз поздравил Аль Нахайяна и эмиратский народ с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов, добавили в пресс-службе.

Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, отметили в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az