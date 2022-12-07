Путин обсудил с президентом ОАЭ ОПЕК+ и ценовой потолок на российскую нефть

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Внимание уделено также продвижению торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, "отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, с удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений".
"В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", - сообщили в пресс-службе.
В дополнение к ранее направленной телеграмме Путин еще раз поздравил Аль Нахайяна и эмиратский народ с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов, добавили в пресс-службе.
Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, отметили в Кремле.
Российские миротворцы не пропустили азербайджанских журналистов в Ходжалы
Алиев обсудил с губернатором Астраханской области вопросы расширения сотрудничества
ЕС считает приоритетным инвестиции в развитие ВИЭ, транспорта и цифрового развития в Азербайджане
TSMC увеличит инвестиции в выпуск чипов в США до $40 млрд, получит контракты от Apple и AMD
Азербайджанские пограничники пресекли очередную контрабанду наркотиков из Ирана - более 42 кг
Apple отложила дебют беспилотного электромобиля до 2026 года
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Песков: Берлин признает, что о причастности РФ к ситуации с подготовкой госпереворота в ФРГ речи быть не может
Песков не исключает, что Алиев и Пашинян могут встретиться в Санкт-Петербурге в конце года
В Белоруссии введут смертную казнь для чиновников и военных за госизмену
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Huawei открыла ИKТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают