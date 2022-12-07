TSMC увеличит инвестиции в выпуск чипов в США до $40 млрд, получит контракты от Apple и AMD

Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший мировой производитель микросхем по контракту, увеличит до $40 млрд инвестиции в проект по выпуску чипов в американском штате Аризона.
Компания во вторник провела мероприятие по случаю первого пуска оборудования на предприятии в Финиксе, в которое она вложила $12 млрд. В ходе мероприятия, на котором присутствовали, в частности, президент США Джо Байден и глава Apple Inc. Тим Кук, TSMC объявила о намерении построить еще один завод по выпуску микросхем рядом с первым.
"TSMC намерена создать мощную производственную экосистему в США", - заявил председатель совета директоров компании Марк Лю.
На мероприятии также присутствовали главный исполнительный директор Advanced Micro Devices (AMD) Лиза Су, главы ASML Holding NV и Nvidia Corp. Питер Веннинк и Дженсен Хуан.
Тим Кук заявил, что чипы для большинства устройств Apple будут выпускаться на предприятии TSMC в Аризоне после того, как первый завод тайваньской компании начнет работать в 2024 году. Таким образом, Apple будет использовать произведенные в Штатах микросхемы впервые почти за 10 лет, что позволит компании существенно сократить зависимость от азиатских поставщиков, отмечает агентство Bloomberg.
AMD также планирует выпуск своих чипов на аризонском предприятии TSMC.
"Мы намерены активно использовать мощности завода TSMC", - заявила Лиза Су.
Она также отметила, что инвестиции тайваньской компании в США "важны как для полупроводниковой отрасли, так и для всей экосистемы партнеров и клиентов".
TSMC, вероятно, получит миллиарды долларов в виде субсидий в рамках программы Chips and Science Act, принятой в Штатах в июле этого года с целью стимулирования производства полупроводниковых компонентов внутри страны.
Акции TSMC подешевели на 0,6% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 23%.
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