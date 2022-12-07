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СНГ 07.12.2022 14:32

В Белоруссии введут смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

В Белоруссии введут смертную казнь для чиновников и военных за измену государству, законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" уже принят депутатами в первом чтении, сообщила в среду пресс-служба Палаты представителей Национального собрания республики.

"В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении.

"Целью подготовки проекта закона является принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь", - подчеркнули в пресс-службе.

Законопроектом также вносится ряд изменений в положения уголовного законодательства, касающиеся распространения заведомо ложных сведений, дискредитирующих белорусскую армию, причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности и так далее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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