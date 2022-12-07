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Внешняя политика 07.12.2022 13:51

Алиев обсудил с губернатором Астраханской области вопросы расширения сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку губернатора Астраханской области РФ Игоря Бабушкина, стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества.

«Сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном продолжается успешно. По итогам 9 месяцев текущего года рост грузоперевозок в 4 раза считается хорошим показателем отношений. В то же время расширился ассортимент экспортно-импортной продукции», - отметил Бабушкин.

Как сообщает сайт президента Азербайджана, Алиев, коснувшись традиционных добрососедских отношений между Азербайджаном и Астраханской областью, выразил удовлетворение реализацией планов сотрудничества.

Бабушкин в своем телеграмм-канале написал, что важной темой переговоров с президентом Алиевым был вопрос грузоперевозок по МТК «Север – Юг». «В этом году наладили экспорт российского металла и оборудования в Азербайджан по морю. За 9 месяцев грузооборот между нашими портами вырос на 47% и составил 17 тыс. тонн. Предложил Президенту Азербайджанской Республики объединить усилия припортовых особых экономических зон во всех странах, по территории которых проходит МТК «Север – Юг» и пригласил азербайджанскую свободную экономическую зону «Алят» присоединиться к этой инициативе. Получил поддержку в данном вопросе», - написал он.

Бабушкин подчеркнул, что отдельно остановились на перспективах сотрудничества в сфере судостроения. «Глава Азербайджана высоко оценил потенциал нашего взаимодействия в рамках промышленной кооперации. Астраханские и азербайджанские судостроители обладают необходимым опытом и компетенциями, а также всеми техническими возможностями для этой работы в интересах обеих сторон», - подчеркнул он.

Губернатор также проинформировал президента Азербайджана о развитии связей Астраханской области с Абшеронским районом. «В их основе – контакты в сфере сельского хозяйства. Завтра астраханские и абшеронские аграрии примут участие в совместной конференции по теме АПК, обменяются опытом в области рыбоводства, животноводства и растениеводства. Глава Азербайджанской Республики поддержал наше стремление к сотрудничеству, отметив широкие возможности для бизнеса в этом направлении», - отметил Бабушкин.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АСТРАХАНЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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