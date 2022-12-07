США обязались поддерживать высокий уровень поставок СПГ в Великобританию

Великобритания и США договорились сохранять высокие уровни торговли сжиженным природным газом (СПГ) между двумя странами в рамках нового "энергетического партнерства", направленного на сокращение зависимости от России и ускорение достижения нулевого уровня выбросов.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден объявили о соответствующем соглашении в среду. Оно предусматривает увеличение объема СПГ, который США поставляют в Великобританию, в два раза по сравнению с уровнями 2021 года. При этом в текущем году страны уже сумели это сделать и теперь намерены поддерживать достигнутый уровень.
Страны выразили готовность к совместной работе для обеспечения "рыночных условий для безопасности поставок в долгосрочной перспективе".
Великобритания, как и другие европейские страны, столкнулась с резким ростом цен на энергоресурсы, однако она меньше зависит от российского газа по сравнению с Европейским союзом, а ее терминалы СПГ в текущем году используются для получения дополнительных объемов, предназначенных странам ЕС, пишет газета Financial Times
Сунак и Байден в совместном заявлении также сообщили, что признают "роль природного газа в обеспечении энергетической безопасности в краткосрочной перспективе".
Чуть более двух третей из 71 млн тонн СПГ, экспортированных из США в текущем году, были направлены в Европу, следует из данных Kpler.
На долю Великобритании пришлось 8 млн тонн, или почти 11 млрд кубометров, что вдвое превышает объем, импортированный из США в 2021 году, согласно Kpler. Великобритания и США выразили намерение добиться того, чтобы этот уровень достиг 9-10 млрд кубометров в следующем году.
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