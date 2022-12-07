Российские миротворцы не пропустили азербайджанских журналистов в Ходжалы

Российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана без объявления причин и в нарушение своих полномочий не пропустили в среду азербайджанских журналистов в Ходжалы, где проходят переговоры представителей азербайджанского правительства и руководства российского миротворческого контингента.

Данное решение было принято командованием РМК.

Азербайджанские телеканалы распространяли в среду видеосюжеты, в которых видно, как российские миротворцы мешают и не дают возможности азербайджанским журналистам двигаться в сторону Ходжалы.

Ранее сообщалось, что группа азербайджанских специалистов, направленная в Карабахский регион Азербайджана для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий, в среду продолжит обсуждения с командованием российских миротворческих сил (РМК) в Ходжалы.

Азербайджанские журналисты вынуждены были вернуться в Шушу.

Р.Ахмедов