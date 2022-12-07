Счетпалата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности ANAMA

Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности Агентства по разминированию (ANAMA), в ходе аудита восстановлены в бюджет средства на сумму 612,5 тыс. манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате, аудит охватывал период с 1 января 2021 года по 1 июля 2022 года.
Согласно материалам аудита, ANAMA в 2021 году госказаз по разминированию территорий выполнила на 88,5%, тогда как объем финансирования этих работ составил на уровне 100%. Причина этого заключается в том, что Агентство привлекло к работам частное юрлицо, которое не выполнило в срок объем предусмотренных работ.
Кроме этого, аудит показал, что ANAMA в ряде случаях нарушила законодательство в сфере госзакупок и таким образом израсходовала 3 млн 297,8 тыс. манатов; допустила завышенные расходы по ряду контрактов на сумму 96,2 тыс. манатов.
Помимо этого, агентство не обеспечило выплату в госбюджет налогов на сумму 504,5 тыс. манатов, нарушила правила осуществления ряда операций и оплаты по ним, а также ряд других нарушений.
Счетпалата отмечает, что в период проведения аудита были восстановлены в госбюджет средства на сумму 612,5 тыс. манатов. В целом, палата выдвинула ряд предложений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.
Р.Ахмедов
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