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Финансы 07.12.2022 14:38

Счетпалата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности ANAMA

Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности Агентства по разминированию (ANAMA), в ходе аудита восстановлены в бюджет средства на сумму 612,5 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате, аудит охватывал период с 1 января 2021 года по 1 июля 2022 года.

Согласно материалам аудита, ANAMA в 2021 году госказаз по разминированию территорий выполнила на 88,5%, тогда как объем финансирования этих работ составил на уровне 100%. Причина этого заключается в том, что Агентство привлекло к работам частное юрлицо, которое не выполнило в срок объем предусмотренных работ.

Кроме этого, аудит показал, что ANAMA в ряде случаях нарушила законодательство в сфере госзакупок и таким образом израсходовала 3 млн 297,8 тыс. манатов; допустила завышенные расходы по ряду контрактов на сумму 96,2 тыс. манатов.

Помимо этого, агентство не обеспечило выплату в госбюджет налогов на сумму 504,5 тыс. манатов, нарушила правила осуществления ряда операций и оплаты по ним, а также ряд других нарушений.

Счетпалата отмечает, что в период проведения аудита были восстановлены в госбюджет средства на сумму 612,5 тыс. манатов. В целом, палата выдвинула ряд предложений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.

Р.Ахмедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ANAMA, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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