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Регион 07.12.2022 14:42

Песков не исключает, что Алиев и Пашинян могут встретиться в Санкт-Петербурге в конце года

В Кремле заявили, что Москва готова всячески содействовать очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении на российской территории.

На вопрос, возможна ли очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении в России до конца года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи".

Представитель Кремля не исключил при этом, что подобная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может пройти в рамках традиционной предновогодней неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Идея о проведении такой предновогодней встречи саммита СНГ в Санкт-Петербурге есть. После того, как будут синхронизированы договоренности, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет понимание, будем вас информировать", - добавил Песков.

Ранее армянская сторона сообщила, что не исключена очередная встреча Алиева и Пашиняна до конца нынешнего года, дата и место при этом не упоминались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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