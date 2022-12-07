Песков не исключает, что Алиев и Пашинян могут встретиться в Санкт-Петербурге в конце года

В Кремле заявили, что Москва готова всячески содействовать очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении на российской территории.

На вопрос, возможна ли очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении в России до конца года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи".

Представитель Кремля не исключил при этом, что подобная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может пройти в рамках традиционной предновогодней неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Идея о проведении такой предновогодней встречи саммита СНГ в Санкт-Петербурге есть. После того, как будут синхронизированы договоренности, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет понимание, будем вас информировать", - добавил Песков.

Ранее армянская сторона сообщила, что не исключена очередная встреча Алиева и Пашиняна до конца нынешнего года, дата и место при этом не упоминались.