Песков: Берлин признает, что о причастности РФ к ситуации с подготовкой госпереворота в ФРГ речи быть не может

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о предотвращении госпереворота в Германии заявил, что это внутреннее дело ФРГ.
В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили прокомментировать сообщения о якобы имевших место контактах представителей заговорщиков с российскими представителями.
"Это, скорее, внутренняя проблема ФРГ. И они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Поэтому здесь узнали мы (об этой ситуации) тоже из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом", - сказал Песков.
Ранее в среду Associated Press сообщило, что в ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых экстремистов движения "Рейхсбюргеры", в ходе которых задержали 25 человек, членов этого движения подозревают в подготовке госпереворота.
По данным агентства, задержание были произведены в рамках серии рейдов в 11 из 16 федеральных земель Германии. В операции приняли участие около 3 тыс. сотрудников полиции.
Указывается, что 22 гражданина ФРГ задержаны по подозрению в "членстве в террористической организации", еще троих задержанных, в том числе гражданина РФ, подозревают в поддержке этой организации.
Российские миротворцы не пропустили азербайджанских журналистов в Ходжалы
Алиев обсудил с губернатором Астраханской области вопросы расширения сотрудничества
ЕС считает приоритетным инвестиции в развитие ВИЭ, транспорта и цифрового развития в Азербайджане
Валютные резервы Китая в ноябре выросли второй месяц подряд
Счетпалата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности ANAMA
«Дочка» Xalq Bank увеличила уставный капитал до 40 млн манатов
TSMC увеличит инвестиции в выпуск чипов в США до $40 млрд, получит контракты от Apple и AMD
Азербайджанские пограничники пресекли очередную контрабанду наркотиков из Ирана - более 42 кг
Apple отложила дебют беспилотного электромобиля до 2026 года
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Huawei открыла ИKТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают