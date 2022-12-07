Песков: Берлин признает, что о причастности РФ к ситуации с подготовкой госпереворота в ФРГ речи быть не может

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о предотвращении госпереворота в Германии заявил, что это внутреннее дело ФРГ.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили прокомментировать сообщения о якобы имевших место контактах представителей заговорщиков с российскими представителями.

"Это, скорее, внутренняя проблема ФРГ. И они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Поэтому здесь узнали мы (об этой ситуации) тоже из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом", - сказал Песков.

Ранее в среду Associated Press сообщило, что в ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых экстремистов движения "Рейхсбюргеры", в ходе которых задержали 25 человек, членов этого движения подозревают в подготовке госпереворота.

По данным агентства, задержание были произведены в рамках серии рейдов в 11 из 16 федеральных земель Германии. В операции приняли участие около 3 тыс. сотрудников полиции.

Указывается, что 22 гражданина ФРГ задержаны по подозрению в "членстве в террористической организации", еще троих задержанных, в том числе гражданина РФ, подозревают в поддержке этой организации.