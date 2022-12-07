Microsoft выпустит игры Call of Duty на консолях Nintendo в случае одобрения сделки с Activision

Microsoft Corp. достигла соглашения с японской Nintendo Co. о выпуске видеоигр популярной серии "Call of Duty" на приставках Nintendo в течение десяти лет при условии, что регуляторы одобрят слияние Microsoft с дистрибьютором этих игр Activision Blizzard.
Срок действия соглашения с Nintendo может быть продлен, и Microsoft в целом намерена расширить число платформ, пользователи которых получат доступ к её играм, сказал глава подразделения Xbox Фил Спенсер в интервью Bloomberg News.
В настоящее время "Call of Duty" доступна на ПК, а также приставках Xbox и PlayStation. C 2013 года игры серии не выходят на консолях Nintendo.
Дата возвращения "Call of Duty" на приставки Nintendo пока неизвестна, но Спенсер отметил, что после закрытия сделки по слиянию с Activision (ожидаемая дата - июнь 2023 года) все последующие игры серии будут выходить одновременно на всех платформах.
Microsoft объявила о планах купить Activision за $69 млрд в январе. Сделка ожидает одобрения антимонопольных регуляторов.
"Соглашение с Nintendo и особенно время, когда о нем было объявлено, явно выглядит как попытка Microsoft задобрить регуляторов, - отметил аналитик Серкан Тото. - Пока мне сложно представить, что текущие приставки Nintendo потянут последние игры серии "Call of Duty", но следующая версия консоли Switch явно сможет справиться с такой игрой".
Акции Microsoft дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в среду. Цена бумаг Nintendo в Токио выросла на 0,3%.
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