Делегации Турции и России 8-9 декабря обсудят зерновое соглашение, Сирию, Ливию, палестинскую тему, заявляют в Анкаре

Делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина прибудет в Стамбул на политические консультации 8-9 декабря, говорится в заявлении МИД Турции. В ходе консультаций, как ожидается, будет обсуждаться выполнение зерновой сделки, темы Сирии, Ливии, палестинский вопрос. Турецкую сторону на переговорах будет представлять замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

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