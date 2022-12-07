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Регион 07.12.2022 16:18

Делегации Турции и России 8-9 декабря обсудят зерновое соглашение, Сирию, Ливию, палестинскую тему, заявляют в Анкаре

Делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина прибудет в Стамбул на политические консультации 8-9 декабря, говорится в заявлении МИД Турции.

В ходе консультаций, как ожидается, будет обсуждаться выполнение зерновой сделки, темы Сирии, Ливии, палестинский вопрос.

Турецкую сторону на переговорах будет представлять замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

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