PWC проведет аудит финотчетности Госагентства ОМС за 2021 год

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) выбрало аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год.
Отбор проводился методом опроса предложений.
Победителем отбора признана компания PWC, с ней заключен контракт на сумму 2 млн 6 тыс. манатов.
Аудит финотчетности агентства за 2020 год проводила также компания PWC.
Р.Ахмедов
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