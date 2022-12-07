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Бизнес и законодательство 07.12.2022 17:04

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

Ресторанный холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, договорился о продаже бизнеса в России, говорится в сообщении холдинга.

Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Покупателем выступает ООО "Альмира", другие подробности о юрлице не уточняются.

Сделка потребует разрешения ФАС, других регулирующих органов в РФ и согласия Yum! Brands Inc., владеющего брендом KFC.

AmRest - ресторанный холдинг, развивающий собственные рестораны и управляющий известными ресторанными брендами в Европе и Китае. Холдинг работает в России с 2007 года, развивая франчайзинговую модель KFC. Сейчас под его управлением находится около 215 ресторанов бренда.

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Тэги: РОССИЯ, KFC, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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