Талибы провели первую публичную казнь с момента возвращения к власти в Афганистане

В Афганистане члены движения "Талибан" публично казнили человека, обокравшего и убившего пять лет назад мужчину, сообщают в среду афганские СМИ.
На казни присутствовали, в частности, заместитель главы правительства талибов мулла Абдул Гани Барадар, а также министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.
По данным СМИ, казненный - мужчина из провинции Герат. Пять лет назад он совершил убийство жителя провинции Фарах и украл у него мотоцикл и мобильный телефон.
Отмечается, что это первая публичная казнь в Афганистане с того момента, как в прошлом году к власти пришли талибы.
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