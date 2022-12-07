Талибы провели первую публичную казнь с момента возвращения к власти в Афганистане

В Афганистане члены движения "Талибан" публично казнили человека, обокравшего и убившего пять лет назад мужчину, сообщают в среду афганские СМИ.

На казни присутствовали, в частности, заместитель главы правительства талибов мулла Абдул Гани Барадар, а также министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

По данным СМИ, казненный - мужчина из провинции Герат. Пять лет назад он совершил убийство жителя провинции Фарах и украл у него мотоцикл и мобильный телефон.

Отмечается, что это первая публичная казнь в Афганистане с того момента, как в прошлом году к власти пришли талибы.