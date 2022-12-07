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Дальнее зарубежье 07.12.2022 17:20

Талибы провели первую публичную казнь с момента возвращения к власти в Афганистане

В Афганистане члены движения "Талибан" публично казнили человека, обокравшего и убившего пять лет назад мужчину, сообщают в среду афганские СМИ.

На казни присутствовали, в частности, заместитель главы правительства талибов мулла Абдул Гани Барадар, а также министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

По данным СМИ, казненный - мужчина из провинции Герат. Пять лет назад он совершил убийство жителя провинции Фарах и украл у него мотоцикл и мобильный телефон.

Отмечается, что это первая публичная казнь в Афганистане с того момента, как в прошлом году к власти пришли талибы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, КАЗНЬ


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