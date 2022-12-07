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Регион 07.12.2022 16:58

Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ во вторник в Москве не дала конкретных результатов - Пашинян

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук на встрече в Москве во вторник не достигли конкретных решений по восстановлению регионального железнодорожного сообщения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Конкретных результатов нет, к сожалению. Но Армения готова и заинтересована в реализации этой программы. Армения готова в любой момент восстановить железнодорожное сообщение", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа" в среду.

Во вторник пресс-служба правительства Армении сообщила, что вице-премьеры в рамках 11-го заседания трехсторонней рабочей группы обсудили вопросы, связанные со строительством железной дороги между Арменией, Азербайджаном и Россией и в регионе, с развитием железнодорожного сообщения и перевозок.

Ранее Пашинян заявлял, что транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном по территории Армении может быть открыто в любой момент. Он также заявлял, что через территорию Азербайджана будет налажено железнодорожное сообщение между Арменией и Россией.

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