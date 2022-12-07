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Регион 07.12.2022 17:17

Турция готова начать сухопутную операцию на севере Сирии, если курды не отведут силы

Власти Турции намерены начать сухопутную операцию против курдских формирований, если те не отведут войска за ближайшие две недели, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на турецкие источники.

Один из собеседников сообщил телеканалу, что Турция, по его информации, потребовала от России и США убедить группировку Сирийские демократические силы (СДС) покинуть северные города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб, также известный как Кобани, в течение двух недель. Пересматривать этот дедлайн Анкара не планирует, подчеркивает "Аль-Джазира".

В ответ на это требование, по информации телеканала, США предложили реорганизовать СДС и предоставить арабским представителям этой группировки больше полномочий в управлении тремя заинтересовавшими Анкару городами. Однако в Турции заявили, что перед тем, как они будут рассматривать предложения США, необходимо лишить СДС контроля над нефтяными объектами на севере Сирии.

СДС - это поддерживаемый США военный альянс, ядро которого составляют курдские силы самообороны, однако в нем есть и арабские бойцы. Анкара считает курдские вооруженные формирования террористическими структурами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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