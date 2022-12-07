В МИД Армении не ждут готовности мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2022 года

Переговоры вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном находятся в активном этапе, однако документ не будет готов до конца года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Переговоры по мирному соглашению, по нормализации армяно-азербайджанских отношений находятся в активном этапе. Есть документ, каждый раз представляется в новой редакции. Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и выступим с нашими очередными предложениями", - сказал Мирзоян в парламенте в рамках "правительственного часа" в среду.
При этом он "не уверен, что до конца года можем иметь окончательный вариант соглашения".
Мирзоян не исключил, что до конца текущего года может состояться встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако договоренностей о проведении встречи на уровне руководителей государств нет.
По его словам, позиции Армении и Азербайджана по вопросу нормализации отношений "пока очень далеки друг от друга по многим вопросам, но поэтому и ведутся переговоры, чтобы сблизить позиции и иметь совместные приемлемый результат".
"Мы работаем, чтобы как можно быстрее достичь мира и всеобъемлющего урегулирования отношений", - добавил Мирзоян.
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