В Италии задержали молодого безработного, угрожавшего смертью главе правительства и ее дочери

Итальянские правоохранители задержали 27-летнего безработного сицилийца, который распространял в твиттере сообщения с угрозами убийства в отношении председателя совета министров Италии Джорджи Мелони и ее шестилетней дочери, сообщает в среду итальянский телеканал Rai News.

По его данным, таким образом задержанный выражал недовольство в связи с планами итальянского правительства снизить уровень помощи безработным.

Ранее сообщалось о том, что правительство Италии в следующем году намерено ограничить ряд социальных льгот.