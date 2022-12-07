Грузия не будет оказывать Украине военную помощь - Гарибашвили

Грузия оказывала и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но она не будет оказывать военную помощь, заявил в среду журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Что касается оказания военной помощи, мы ранее четко заявили: мы этого делать не будем", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Грузия, как государство, никогда не включится в военный конфликт в Украине.

"Хочу еще раз напомнить, что официальные лица в Украине публично заявили, что их желанием является, чтобы в Грузии был открыт второй фронт. Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и исходит исключительно из интересов своего народа и государства", - сказал Гарибашвили.