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Регион 07.12.2022 17:58

Грузия не будет оказывать Украине военную помощь - Гарибашвили

Грузия оказывала и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но она не будет оказывать военную помощь, заявил в среду журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Что касается оказания военной помощи, мы ранее четко заявили: мы этого делать не будем", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Грузия, как государство, никогда не включится в военный конфликт в Украине.

"Хочу еще раз напомнить, что официальные лица в Украине публично заявили, что их желанием является, чтобы в Грузии был открыт второй фронт. Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и исходит исключительно из интересов своего народа и государства", - сказал Гарибашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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