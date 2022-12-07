Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 07.12.2022 23:04

Выпуск экологически чистого авиатоплива вырастет втрое в 2022г - IATA

Производство экологически чистого авиационного топлива (SAF) в мире по итогам 2022 года составит не менее 300 млн литров, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Это втрое выше прошлогоднего показателя.

Согласно более оптимистичным расчетам, общий объем производства SAF в этом году может достичь 450 млн литров, отмечается в сообщении IATA.

Авиакомпании в прошлом году взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году и считают, что SAF внесет в это ключевой вклад. Для достижения поставленной цели годовые производственные мощности должны увеличиться до 450 млрд литров SAF к 2050 году.

"В 2022 году на рынке было как минимум в три раза больше SAF, чем в 2021 году. И авиакомпании использовали каждую каплю, даже по очень высоким ценам! Если бы было больше, то купили бы", - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш.

По его словам, очевидна проблема недостаточных поставок, и "правительствам, которые разделяют цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году, необходимо внедрять комплексные производственные стимулы для SAF". Это необходимо для успешного перехода экономик на возобновляемые источники энергии и для декарбонизации авиации.

К настоящему времени с использованием SAF было выполнено более 450 тыс. коммерческих рейсов. В текущем году было объявлено о заключении около 40 соглашений о поставках экологичного авиатоплива, говорится в сообщении.

IATA представляет около 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, АВИАТОПЛИВО, ЭКОЛОГИЯ, ПРОГНОЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az