Выпуск экологически чистого авиатоплива вырастет втрое в 2022г - IATA

Производство экологически чистого авиационного топлива (SAF) в мире по итогам 2022 года составит не менее 300 млн литров, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Это втрое выше прошлогоднего показателя.
Согласно более оптимистичным расчетам, общий объем производства SAF в этом году может достичь 450 млн литров, отмечается в сообщении IATA.
Авиакомпании в прошлом году взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году и считают, что SAF внесет в это ключевой вклад. Для достижения поставленной цели годовые производственные мощности должны увеличиться до 450 млрд литров SAF к 2050 году.
"В 2022 году на рынке было как минимум в три раза больше SAF, чем в 2021 году. И авиакомпании использовали каждую каплю, даже по очень высоким ценам! Если бы было больше, то купили бы", - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш.
По его словам, очевидна проблема недостаточных поставок, и "правительствам, которые разделяют цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году, необходимо внедрять комплексные производственные стимулы для SAF". Это необходимо для успешного перехода экономик на возобновляемые источники энергии и для декарбонизации авиации.
К настоящему времени с использованием SAF было выполнено более 450 тыс. коммерческих рейсов. В текущем году было объявлено о заключении около 40 соглашений о поставках экологичного авиатоплива, говорится в сообщении.
IATA представляет около 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.
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