Нафтогаз оценивает потери в добыче газа из-за российских обстрелов объектов группы в ноябре в $700 млн

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов оценивает потери в производстве природного газа из-за российских обстрелов в ноябре газодобывающих объектов группы в $700 млн.
"Потери в добыче газа оцениваются примерно в $700 млн. Объем, который мы не смогли произвести из-за поломки нашего оборудования, вызывает дополнительную сложность и дополнительный спрос на этот ресурс из других стран", - сказал он в ходе организованной ЕБРР дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины.
По его словам, специалисты группы работают над устранением повреждений инфраструктуры, а восстановить объемы утраченного производства газа планируется к концу декабря этого года.
Чернышов также уточнил, что Украина оценивает необходимость в дополнительном импорте на протяжении текущего отопительного сезона около 2,6 млрд куб. м газа, который может понадобиться для производства электроэнергии и тепла.
Как сообщалось, 17 ноября были нанесены удары более чем по 10 газодобывающим объектам "Нафтогаза".
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