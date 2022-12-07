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ТЭК 07.12.2022 21:27

Нафтогаз оценивает потери в добыче газа из-за российских обстрелов объектов группы в ноябре в $700 млн

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов оценивает потери в производстве природного газа из-за российских обстрелов в ноябре газодобывающих объектов группы в $700 млн.

"Потери в добыче газа оцениваются примерно в $700 млн. Объем, который мы не смогли произвести из-за поломки нашего оборудования, вызывает дополнительную сложность и дополнительный спрос на этот ресурс из других стран", - сказал он в ходе организованной ЕБРР дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины.

По его словам, специалисты группы работают над устранением повреждений инфраструктуры, а восстановить объемы утраченного производства газа планируется к концу декабря этого года.

Чернышов также уточнил, что Украина оценивает необходимость в дополнительном импорте на протяжении текущего отопительного сезона около 2,6 млрд куб. м газа, который может понадобиться для производства электроэнергии и тепла.

Как сообщалось, 17 ноября были нанесены удары более чем по 10 газодобывающим объектам "Нафтогаза".

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Тэги: НАФТОГАЗ, ПОТЕРИ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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