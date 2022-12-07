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Дальнее зарубежье 07.12.2022 20:19

США оставляют за Германией право самостоятельно решать, какое оружие Берлин хочет поставлять Украине

Соединенные Штаты оставляют за ФРГ право самостоятельно принимать решение относительно того, какое оружие Берлин хочет поставлять украинской армии, сообщает немецкое издание Frankfurter Algemeine Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Андриенну Уотсон.

"Мы оставляем это немцам и не обращаемся к ним ни с какими просьбами", - цитирует издание слова из сообщения Уотсон, которым она отреагировала на более раннюю публикацию издания, в которой шла речь о том, что советник президента Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан якобы призвал Германию поставить Украине боевые танки Leopard 2.

Уточняется, что США "высоко ценят" уже оказанную Германией помощь Украине, которая включает в себя ракетную артиллерию, средства ПВО и боеприпасы.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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