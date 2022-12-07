Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

Финансы 07.12.2022 18:21

ASCO планирует выпуск облигаций

Наблюдательный совет «Азербайджанского инвестиционного холдинга» (АИХ) под председательством премьер-министра Али Асадова на заседании 7 декабря рассмотрел ряд вопросов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе кабинета министров, в частности, на заседании НС был обсужден отчет о деятельности в первом полугодии 2022 года госкомпаний, находящихся в управлении АИХ.

Кроме этого, были обсуждены вопросы внедрения в этих компаниях корпоративных стандартов управления; совершенствования структуры ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) и выпуска обществом облигаций; заключения со стороны ЗАО «AZAL» сделки, имеющей особое значение и др. вопросы.

«По итогам заседания были приняты соответствующие решения», - отметили в пресс-службе, но не стали уточнять какие именно были приняты решения.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АИХ, НС, ЗАСЕДАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az