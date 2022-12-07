ASCO планирует выпуск облигаций

Наблюдательный совет «Азербайджанского инвестиционного холдинга» (АИХ) под председательством премьер-министра Али Асадова на заседании 7 декабря рассмотрел ряд вопросов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе кабинета министров, в частности, на заседании НС был обсужден отчет о деятельности в первом полугодии 2022 года госкомпаний, находящихся в управлении АИХ.
Кроме этого, были обсуждены вопросы внедрения в этих компаниях корпоративных стандартов управления; совершенствования структуры ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) и выпуска обществом облигаций; заключения со стороны ЗАО «AZAL» сделки, имеющей особое значение и др. вопросы.
«По итогам заседания были приняты соответствующие решения», - отметили в пресс-службе, но не стали уточнять какие именно были приняты решения.
Р.Ахмедов
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