ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную монету в 5 манат

Центробанк Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету номиналом в 5 манат, посвященную 30-летию создания Национального Олимпийского комитета (НОК). Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБ, в обращение выпущены 200 таких юбилейных денежных знаков. Вес монеты – 31,1 гр, диаметр – 38,61 мм, она изготовлена германской компанией "Bavarian Mint» на основании стандарта «Pruf». Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».