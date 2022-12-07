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Спорт 07.12.2022 18:38

ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную монету в 5 манат

Центробанк Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету номиналом в 5 манат, посвященную 30-летию создания Национального Олимпийского комитета (НОК).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБ, в обращение выпущены 200 таких юбилейных денежных знаков.

Вес монеты – 31,1 гр, диаметр – 38,61 мм, она изготовлена германской компанией "Bavarian Mint» на основании стандарта «Pruf».

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, МОНЕТА, ЮБИЛЕЙНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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