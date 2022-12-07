ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную монету в 5 манат

Центробанк Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету номиналом в 5 манат, посвященную 30-летию создания Национального Олимпийского комитета (НОК).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБ, в обращение выпущены 200 таких юбилейных денежных знаков.
Вес монеты – 31,1 гр, диаметр – 38,61 мм, она изготовлена германской компанией "Bavarian Mint» на основании стандарта «Pruf».
Р.Ахмедов
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