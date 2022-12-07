Путин: разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в ней нет необходимости

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о проведении дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, в этом сейчас нет необходимости.
"Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку (...) это так называемый боевой резерв (...) В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека в среду.
По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тыс. - непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.
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