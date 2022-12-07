Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

Регион 07.12.2022 18:47

Пашинян не понял, какую помощь предлагала Армении ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

"На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября мы ожидали зафиксировать зону ответственности ОДКБ. Это принципиальный вопрос для построения правильных отношений. Второе ожидание было связано с четкой политической оценкой произошедшего (ситуации на армяно-азербайджанской границе)", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, "говорят, что от ОДКБ было предложение о помощи, и мы от нее отказались". "Очень важно прояснить. Там есть одна строчка - оказать Армении помощь, в том числе военно-техническую. Во-первых, не ясно, что эта за помощь. Во-вторых, принятие этой помощи без четкой оценки произошедшим событиям будет означать прямое признание статус-кво, которое установилось на наших границах. Без четкой политической оценки принять мониторинговую миссию ОДКБ на этой территории будет означать прямую констатацию статус-кво", - заявил Пашинян.

Он отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге (в начале октября 2022 г. - ИФ) "стороны четко зафиксировали территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года".

"После этого стал возможным визит наблюдательской миссии ЕС в Армению. Таким образом, мы показываем наблюдателю, где проходит граница, что он будет наблюдать. Если в рамках ОДКБ этот факт не фиксируется, то что будет мониторить наблюдатель от ОДКБ?", - сказал он.

Пашинян заявил, что "вызовы безопасности вокруг Армении в результате всего этого не сократились, но может и возросли".

"Но наша оценка в том, что принятие этих документов (на сессии СКБ ОДКБ - ИФ) в существующем виде не сократили бы угрозы, но увеличили", - сказал премьер Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАШИНЯН, ОДКБ, ПОМОЩЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Пашинян критикует ОДКБ за отсутствие реакции на ситуацию на границе Армении и Азербайджана в мае 2021 года Механизмы кризисного реагирования ОДКБ должны нормально работать - Пашинян Пашинян опять просит страны ОДКБ отказаться от продажи вооружений Азербайджану Армения не отказывается от возможности встречи с Засем, претендующим на пост генсека ОДКБ - Пашинян Армения лишена авторитета в ОДКБ - Пашинян Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября в Казахстане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az