Пашинян не понял, какую помощь предлагала Армении ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

"На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября мы ожидали зафиксировать зону ответственности ОДКБ. Это принципиальный вопрос для построения правильных отношений. Второе ожидание было связано с четкой политической оценкой произошедшего (ситуации на армяно-азербайджанской границе)", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, "говорят, что от ОДКБ было предложение о помощи, и мы от нее отказались". "Очень важно прояснить. Там есть одна строчка - оказать Армении помощь, в том числе военно-техническую. Во-первых, не ясно, что эта за помощь. Во-вторых, принятие этой помощи без четкой оценки произошедшим событиям будет означать прямое признание статус-кво, которое установилось на наших границах. Без четкой политической оценки принять мониторинговую миссию ОДКБ на этой территории будет означать прямую констатацию статус-кво", - заявил Пашинян.

Он отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге (в начале октября 2022 г. - ИФ) "стороны четко зафиксировали территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года".

"После этого стал возможным визит наблюдательской миссии ЕС в Армению. Таким образом, мы показываем наблюдателю, где проходит граница, что он будет наблюдать. Если в рамках ОДКБ этот факт не фиксируется, то что будет мониторить наблюдатель от ОДКБ?", - сказал он.

Пашинян заявил, что "вызовы безопасности вокруг Армении в результате всего этого не сократились, но может и возросли".

"Но наша оценка в том, что принятие этих документов (на сессии СКБ ОДКБ - ИФ) в существующем виде не сократили бы угрозы, но увеличили", - сказал премьер Армении.