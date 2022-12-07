Байрамов заявил Буайон, что предвзятые заявления Парижа наносят удар по отношениям с Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 7 декабря принял копии верительных грамот нового посла Франции Анн Буайон.

В информации МИД Азербайджана отмечается, что Байрамов и Буайон обсудили текущее положение азербайджано-французских отношений, а также нормализацию азербайджано-армянских отношений, мирную повестку.

«Министр, комментируя нормализацию армяно-азербайджанских отношений, рассказал о действиях Баку в этом направлении. Он также отметил провокации, совершаемые Арменией и риски, которые они создают», - подчеркивается в информации.

Байрамов также отметил, что предвзятые заявления Франции и резолюции французского парламента, наносят удар отношениям Баку и Парижа и не вносят вклада в мирный процесс между Баку и Ереваном.

Р.Ахмедов