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Происшествия 07.12.2022 19:48

Европол сообщил о задержании судна с грузом кокаина на сумму 150 млн евро

В результате спецоперации Европола при участии ВМС Франции задержали бразильское судно, на котором находилось 4,6 тонн кокаина, сообщается в пресс-релизе Европола, опубликованном в среду.

"ВМС Франции перехватили 30 ноября бразильское судно с грузом более 4,6 тонн кокаина. Операцию осуществили по итогам совместных разведывательных действий Европола, европейского Морского центра по перехвату наркотических веществ, а также властей Бразилии, Франции, Великобритании и США", - говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что судно перехватили в международных водах близ побережья Сьерра-Леоне. Незаконный груз, обнаруженный на борту, оценивается в 150 млн евро.

Расследование по выявлению преступных групп, ожидавших поставки, продолжаются.

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Тэги: ЕВРОПОЛ, НАРКОТИКИ, ПЕРЕХВАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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