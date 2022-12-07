Европол сообщил о задержании судна с грузом кокаина на сумму 150 млн евро

В результате спецоперации Европола при участии ВМС Франции задержали бразильское судно, на котором находилось 4,6 тонн кокаина, сообщается в пресс-релизе Европола, опубликованном в среду.
"ВМС Франции перехватили 30 ноября бразильское судно с грузом более 4,6 тонн кокаина. Операцию осуществили по итогам совместных разведывательных действий Европола, европейского Морского центра по перехвату наркотических веществ, а также властей Бразилии, Франции, Великобритании и США", - говорится в пресс-релизе.
В документе отмечается, что судно перехватили в международных водах близ побережья Сьерра-Леоне. Незаконный груз, обнаруженный на борту, оценивается в 150 млн евро.
Расследование по выявлению преступных групп, ожидавших поставки, продолжаются.
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