Угроза ядерной войны нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой - Путин

Россия не будет применять первой ядерное оружие, поскольку рассматривает его в качестве средства защиты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Угроза ядерной войны... Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - сказал Путин в ходе заседания Совета по правам человека.
"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - добавил он.
Президент подчеркнул, что ядерное оружие рассматривается Россией "именно как защита".
"Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ", - сказал Путин.
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