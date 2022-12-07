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Дальнее зарубежье 07.12.2022 20:14

Угроза ядерной войны нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой - Путин

Россия не будет применять первой ядерное оружие, поскольку рассматривает его в качестве средства защиты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Угроза ядерной войны... Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - сказал Путин в ходе заседания Совета по правам человека.

"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - добавил он.

Президент подчеркнул, что ядерное оружие рассматривается Россией "именно как защита".

"Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ", - сказал Путин.

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Тэги: АТОМ, ОРУЖИЕ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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