Канадский ЦБ снова повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду.
Размер подъема совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics, а уровень ставки достиг максимума с 2008 года.
В заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что ЦБ приближается к концу цикла резкого повышения ставки, в ходе которого её уровень взлетел на 4 процентных пункта с марта.
"Управляющий совет будет оценивать необходимость в дальнейшем увеличении ключевой ставки для восстановления баланса спроса и предложения и возвращения инфляции к целевому значению", - отмечается в сообщении ЦБ.
Инфляция в Канаде в октябре составила 6,9%, как и в сентябре, опустившись с пиковых 8,1% в июне, но по-прежнему в три с половиной раза превышая таргетируемый уровень в 2%.
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