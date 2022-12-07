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Макроэкономика 07.12.2022 21:47

Канадский ЦБ снова повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду.

Размер подъема совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics, а уровень ставки достиг максимума с 2008 года.

В заявлении Банка Канады, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что ЦБ приближается к концу цикла резкого повышения ставки, в ходе которого её уровень взлетел на 4 процентных пункта с марта.

"Управляющий совет будет оценивать необходимость в дальнейшем увеличении ключевой ставки для восстановления баланса спроса и предложения и возвращения инфляции к целевому значению", - отмечается в сообщении ЦБ.

Инфляция в Канаде в октябре составила 6,9%, как и в сентябре, опустившись с пиковых 8,1% в июне, но по-прежнему в три с половиной раза превышая таргетируемый уровень в 2%.

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Тэги: КАНАДА, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА, ПОДЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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