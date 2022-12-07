Баку обсуждает с ЕС проект по установке солнечных панелей на крышах домов в Карабахе и В.Зангезуре

Баку и Брюссель обсудили проекты в сфере энергетики, финансирование которых возможно за счет финансовой и технической помощи Европейского союза, сообщает Минэнерго Азербайджана.

В информации ведомства отмечается, что данные проекты обсуждались в среду в ходе встречи представителей ведомства с делегацией ЕС во главе с директором департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренсом Мередитом.

В частности, стороны обсудили возможность инвестиций ЕС в проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

Кроме этого, были предложены конкретные проекты в сфере энергетики, которые могут быть профинансированы со стороны ЕС. Среди них прокладка электрокабеля по дну Черного моря, проекты «зеленого водорода», установки солнечных панелей на крышах домов на освобожденных территориях Азербайджана, создания системы теплоснабжения и энергоэффективности зданий.

Р.Ахмедов