Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 07.12.2022 20:46

Баку обсуждает с ЕС проект по установке солнечных панелей на крышах домов в Карабахе и В.Зангезуре

Баку и Брюссель обсудили проекты в сфере энергетики, финансирование которых возможно за счет финансовой и технической помощи Европейского союза, сообщает Минэнерго Азербайджана.

В информации ведомства отмечается, что данные проекты обсуждались в среду в ходе встречи представителей ведомства с делегацией ЕС во главе с директором департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренсом Мередитом.

В частности, стороны обсудили возможность инвестиций ЕС в проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

Кроме этого, были предложены конкретные проекты в сфере энергетики, которые могут быть профинансированы со стороны ЕС. Среди них прокладка электрокабеля по дну Черного моря, проекты «зеленого водорода», установки солнечных панелей на крышах домов на освобожденных территориях Азербайджана, создания системы теплоснабжения и энергоэффективности зданий.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


Внеочередной Совет ЕС по энергетике соберется 24 ноября по пакету антикризисных мер Глава Евросовета заявил, что разрабатываемые ЕС меры по борьбе с энергокризисом дадут быстрый эффект Орбану не понравилась идея совместных закупок газа странами ЕС ЕК на следующей неделе предложит новые меры по борьбе с высокими ценами на энергию Министры энергетики стран ЕС продолжат в Праге обсуждение энергетической готовности к зиме Драги видит признаки прогресса в решении проблемы высоких цен на энергоресурсы в ЕС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az