ТЭО проекта расширения Бакинского порта будет готово к середине 2023г

Глава Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в Азербайджан ознакомился со стратегическими объектами и передовыми предприятиями страны для обсуждения перспектив возможного сотрудничества между республиками.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы Дагестана, Меликов, в частности, посетил Бакинский международный морской торговый порт, который является важным пунктом транзитной инфраструктуры, соединяющей Европу с Азией. В его состав входят различные терминалы: пассажирский, нефтяной, главный грузовой, паромный и контейнерный.

Генеральный директор порта Талех Зиядов рассказал о существующих мощностях этого объекта и перспективах его развития. Первый этап строительства Бакинского порта завершился в 2018 году. Это способствовало увеличению пропускной способности до 15 млн тонн в год и до 100 тыс. контейнеров TEU. Ожидается, что до середины 2023 года будет завершена работа по ТЭО второй фазы строительства. Пропускная способность транспортного узла увеличится до 500 тысяч контейнеров в год.

Меликов со своей стороны отметил историческую значимость Бакинского международного морского торгового порта. По его мнению, он всегда отличался своей экономической развитостью, оказывая весь спектр услуг для организации морских перевозок.

Говоря о перспективах развития этого направления, глава Дагестана подчеркнул: «Мировая экономика показывает, что Великий шёлковый путь имеет тенденцию к возрождению. Перевозки востребованы, грузопотоки растут, рынки меняются, создание морских хабов на Каспии становится очень востребованным направлением».

Зиядов, в свою очередь, отметил: «У нас большой шанс стать «пятизвездочным» хабом, что даёт импульс для создания других региональных точек. Например, в Дагестане, Туркменбаши или Актау. У каждого своя специализация и каждый остаётся в выигрыше».

Меликов также ознакомился с возможностями свободной экономической зоны Алят, которая имеет стратегическое географическое положение рядом с Бакинским портом и на пересечении основных международных транспортных коридоров.

В рамках рабочей поездки глава Дагестана побывал и на Бакинском судостроительном заводе, основанном в 2011 году. На предприятии с годовой производственной мощностью 25 тыс. тонн металлоконструкций на сегодняшний день построено 10 судов, выполнено около 170 проектов по ремонту и модернизации судов.

Р.Ахмедов