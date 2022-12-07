ЕК предложила ввести новый пакет санкций против РФ

Еврокомиссия в среду предложила ввести очередной - девятый - пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.
"Сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", - говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с предложениями по санкциям.
В нем отмечается, что исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Помимо этого, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые меры в сфере экономики, в частности, направленные на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".
Предложения фон дер Ляйен также предусматривают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - "ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов".
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