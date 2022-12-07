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Дальнее зарубежье 07.12.2022 22:48

Президент Перу распустил парламент и ввел режим ЧП

Президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске конгресса (парламента страны) и введении в стране режима чрезвычайного положения, сообщает местная радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

Решение принято после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

"Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час", - сказал Кастильо в обращении к народу страны.

Кроме того, он призвал как можно скорее провести выборы для того, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок выработать новую конституцию.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявили о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

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Тэги: ПЕРУ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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