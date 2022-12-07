Папикян о покупке Арменией вооружения: мы постучались во множество дверей

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что республика рассматривает возможности приобретения вооружения нового качества и близка к предметным результатам.

"За последний год, можем сказать, что рассматриваем уже новые возможности, которые нам предоставлены. Мы постучались во множество дверей. И это естественный процесс", - сказал он в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Минобороны, "речь идет об оружии и вооружении нового качества".

"Ведется большая работа. Уже видимы определенные результаты, они близки к предметным", - добавил Папикян.