Железнодорожная компания Узбекистана намерена продлить контракт по эксплуатации линии в Афганистане

АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги) намерено продолжать эксплуатацию и обслуживание железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане, условия продления контракта обсуждаются с афганской стороной, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"По итогам переговоров достигнута договорённость о продлении действующего контракта по эксплуатации данного участка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны намерены подготовить "дорожную карту" по поэтапному привлечению афганского технического персонала для участия в эксплуатации этой линии на территории Афганистана.

Другие детали договоренностей в сообщении не раскрыты.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что афганская сторона планирует прекратить контракт с узбекской компанией по эксплуатации данной железнодорожной линии.

АО "Узбекистон темир йуллари" создали дочернее предприятие "Согдиана транс" в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане. В ноябре 2010 года узбекская компания завершила строительство этой дороги протяженностью 75 километров и стоимостью $129 млн. По данным компании, за минувшие годы "Согдиана транс" по дороге "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 млн тонн грузов.