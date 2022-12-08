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Дальнее зарубежье 08.12.2022 12:45

В Индонезии зафиксировали очередное сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в четверг на индонезийском острове Ява, сообщают азиатские СМИ.

Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Индонезии.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8. Очаг располагался в районе провинции Западная Ява на глубине 123 км.

При этом, сейсмологическое агентство Индонезии оценило магнитуду в 6,1.

В конце ноября в этой же провинции уже фиксировали мощное землетрясение, тогда погибли более 300 человек, около 600 пострадали.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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