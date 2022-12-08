В Индонезии зафиксировали очередное сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в четверг на индонезийском острове Ява, сообщают азиатские СМИ. Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Индонезии. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8. Очаг располагался в районе провинции Западная Ява на глубине 123 км. При этом, сейсмологическое агентство Индонезии оценило магнитуду в 6,1. В конце ноября в этой же провинции уже фиксировали мощное землетрясение, тогда погибли более 300 человек, около 600 пострадали.

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