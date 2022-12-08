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Внешняя политика 08.12.2022 11:56

Органы прокуратуры Азербайджана и РФ ведут активную работу по нейтрализации угроз региональной безопасности - Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым заявил, что российское надзорное ведомство будет наращивать антикоррупционное сотрудничество на пространстве СНГ.

"Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура России будет наращивать антикоррупционное сотрудничество на пространстве СНГ, используя для этого площадку Межгосударственного совета по противодействию коррупции, весьма успешно действующего на протяжении уже многих лет", - сообщила Генпрокуратура РФ по итогам встречи.

На встрече Генпрокурор РФ заявил, что органы прокуратуры двух стран "принимают активное участие в реализации договоренностей президентов России и Азербайджана по предупреждению и нейтрализации угроз региональной безопасности, играя важнейшую роль в наращивании российско-азербайджанского правоохранительного сотрудничества".

Краснов сообщил, что по его инициативе правительством РФ расширена квота на повышение квалификации зарубежных коллег в российском Университете прокуратуры, а также впервые выделены места для льготного 5-летнего обучения иностранных студентов - будущих прокуроров.

Генпрокурор РФ рассказал о возможности уже со следующего года принять на обучение абитуриентов из Азербайджана.

"Несомненно, обмен лучшими практиками в ходе подготовки и повышения квалификации кадров является важной составляющей нашей совместной работы, и я надеюсь, что проведение образовательных мероприятий, таких, как состоялись на прошлой неделе в Баку, станет доброй традицией", - сказал Краснов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРОКУРАТУРА, СНГ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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