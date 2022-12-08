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Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 72.01 -2.24 Brent 77.17 -2.18

ТЭК 08.12.2022 12:01

Газ в Европе превысил $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров на ожиданиях дальнейшего понижения температуры воздуха в регионе.

На бирже ICE Futures контракт на ближайший месяц на хабе TTF достиг $1730 за тысячу кубометров, при том, что днем раньше он закрылся по $1624.

Уточненные прогнозы погоды обещают региону морозную маловетреную (что плохо для альтернативных источников энергии) погоду с сильными морозами по ночам.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) уже изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую". Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется выше, чем в среднем за последние 4 года (2018-2021 годы); "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса ниже обычного.

Прогноз на эту неделю - на 2,38 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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