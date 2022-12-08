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Туризм 08.12.2022 12:02

Нагиев: Азербайджан планирует к 2027г увеличить въездной туризм до 4 млн человек, внутренний до - 6 млн человек

Азербайджан намерен в 2026 году довести въездной турпоток в страну до 4 млн человек, заявил председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев.

«Наша цель – увеличить в 2026 году число иностранцев, посещающих Азербайджан, до 4 млн человек, местных жителей, путешествующих внутри Азербайджана, - до 6 млн человек», - сказал Нагиев в четверг на Туристическом саммите.

По прогнозу главы ГАТ, в 2026 году общие расходы на туризм увеличатся в 4 раза по сравнению с 2021 годом и достигнут 11,2 млрд манатов, из которых 49% или 5,5 млрд манатов придется на иностранных туристов.

Он также отметил, что в 2026 году доля сектора размещения туристов и общепита в ВВП увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, в среднем ежегодно будет фиксироваться 20-процентный рост в сфере туризма.

«На ближайшие 4 года определены цели по 10 основным направлениям, направленным на комплексное развитие туризма. Основная цель – превратить Азербайджан в устойчивое и доступное туристическое направление", - подчеркнул Нагиев.

Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в 2019 году составил рекордные 3 млн 170,4 тыс. человек. Из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021гг наблюдался спад турпотока. За 11 месяцев 2022 года турпоток в страну составил около 1,5 млн человек, что в 2,1 раза выше показателя января-ноября 2021 года.

В настоящее время в Азербайджане сохраняются определенные ограничения в связи с COVID-19. В частности, закрыты сухопутные границы страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ

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