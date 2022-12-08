Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма

Азербайджан планирует в ближайшие дни подписать с Японией меморандум о сотрудничестве в области туризма, заявил председатель Госагентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.
«Для развития наших двусторонних туристических отношений мы заключаем соглашения, контракты и меморандумы о взаимопонимании с различными странами с целью развития правовой базы. В ближайшие дни планируется подписать меморандум о взаимопонимании с Японией в сфере туризма», - сказал Нагиев в четверг на Туристическом саммите.
Он добавил: «Расширяется наше сотрудничество со Всемирной туристской организацией. Недавно мы представили свою кандидатуру на представительство нашей страны в Исполнительном совете Всемирной туристской организации в 2023-2027 годах».
Х.Насирзаде
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