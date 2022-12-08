Доходы АЖД от перевозки грузов и пассажиров за 9 мес. увеличились на 37%

Доходы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) от перевозки грузов и пассажиров в январе-сентябре 2022 года составили 286 млн 366 тыс. манатов (свыше $168,45 млн по текущему курсу –ИФ), что на 37,4% больше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В структуре доходов на долю грузоперевозок пришлось 283 млн 250,6 тыс. манатов (рост на 36,6%). Основной объем этих доходов пришелся на международные грузоперевозки – 242 млн 572,1 тыс. манатов (рост на 34,7%), в том числе на транзитные грузоперевозки – 117 млн 467,1 тыс. манатов (рост на 94,9%). Доходы от перевозки грузов по внутренним направлениям составили 40 млн 678,5 тыс. манатов (рост на 49,5%).

Доходы от пассажироперевозок по железным дорогам Азербайджана составили 3 млн 115,4 тыс. манатов (рост в 2,8 раза), весь этот объем пришелся на перевозки по внутренним направлениям.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2022 года грузоперевозки по железным дорогам Азербайджана составили 13 млн 586,1 тыс. т (рост на 23,9%), пассажироперевозки – 3 млн 377,5 тыс. человек (рост на 91,5%).

В отчетный период объем транзитных грузоперевозок составил 5 млн 704 тыс. т (рост на 65,5%).

Н.Аббасова