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Регион 08.12.2022 13:27

Бюджет Армении на 2023г принят с дефицитом 11,2% расходов

Парламент Армении в четверг принял во втором и окончательном чтении государственный бюджет на 2023 год.

В соответствии с документом, в 2023 году расходы госбюджета составят 2,591 трлн драмов ($6,547 млрд), доходы - 2,302 трлн драмов ($5,817 млрд), дефицит составит 289 млрд драмов (около $732 млн), или 11,2% расходов.

В госбюджете на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%, размер инфляции определен на уровне 4% (с допустимыми колебаниями +/-1,5 процентного пункта).

Официальный курс на 8 декабря - 395,72 драма/$1.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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