Бюджет Армении на 2023г принят с дефицитом 11,2% расходов

Парламент Армении в четверг принял во втором и окончательном чтении государственный бюджет на 2023 год.
В соответствии с документом, в 2023 году расходы госбюджета составят 2,591 трлн драмов ($6,547 млрд), доходы - 2,302 трлн драмов ($5,817 млрд), дефицит составит 289 млрд драмов (около $732 млн), или 11,2% расходов.
В госбюджете на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%, размер инфляции определен на уровне 4% (с допустимыми колебаниями +/-1,5 процентного пункта).
Официальный курс на 8 декабря - 395,72 драма/$1.
Открытие посольства Азербайджана в Албании обеспечит эффективность реализации двусторонней повестки - Алиев
Органы прокуратуры Азербайджана и РФ ведут активную работу по нейтрализации угроз региональной безопасности - Краснов
Президент Азербайджана и премьер Албании провели переговоры в Баку
Ашхабад и Баку выступают за диверсификацию энергопоставок на европейский рынок - Бердымухамедов
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $61 млн
Железнодорожная компания Узбекистана намерена продлить контракт по эксплуатации линии в Афганистане
Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма
Заболеваемость и смертность COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Нагиев: Азербайджан планирует к 2027г увеличить въездной туризм до 4 млн человек, внутренний до - 6 млн человек
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank присоединился к социальному проекту в Сабирабаде
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают